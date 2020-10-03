Німеччина відмовилася допустити російського консула до Навального

Німеччина відмовила Російській Федерації в консульському доступ до опозиціонера Олексія Навального, який відновлюється після отруєння. Москва вважає, що навколо ситуації з Навальним "штучно роздувається істерія".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Росії.

Зокрема, МЗС Росії відреагував на дебати в Бундестазі, в ході яких обговорювалося отруєння Навального. Російські дипломати назвали брехнею заяву німецьких депутатів про неготовність Росії до діалогу з Німеччиною.

Також у заяві йдеться, що Берлін продовжує ігнорувати практичну взаємодію з Москвою щодо отруєння Навального.

"Немає відповідей на поставлені з російської сторони питання по лінії політичного діалогу, а також по дипканалам. Посольство Росії в Берліні отримало відмову МЗС ФРН на прохання про сприяння в забезпеченні консульського доступу до Навального", - йдеться в заяві.

У російському МЗС нагадали про те, що німецькі медики отримали безперешкодний доступ до Навального, коли він знаходився в омській лікарні.

Нагадаємо, раніше Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть президент Росії Володимир Путін.

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що Євросоюз повернеться до обговорення реакції на інцидент з Навальним через два тижні.