Німеччина відмовила Україні в поставках бронеавтомобілів Dingo, - Bild

Німеччина ще на початку війни відмовила Україні у передачі бронеавтомобілів Dingo та схоже, не має наміру постачати їх і в майбутньому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
Про це стало відомо журналістам з документів Міноборони Німеччини. Країна має у розпорядженні понад 500 транспортних засобів повного захисту Dingo.
"Автомобілі Dingo використовуються для тренувань та навчань, а також в операціях. Можливу передачу було розглянуто ще на ранній стадії війни в Україні, але було відхилено через власні потреби", - йдеться у документі.
На початку березня Україна вже запитувала із запасів бундесверу бронетранспортери Dingo та розвідувальні машини Fennek, але отримала відмову. Загалом 700 машин обох типів знаходяться в експлуатації бундесверу, але не залучені в жодній бойовій операції.
На цю інформацію відреагував звільнений посол Україні в Німеччині Андрій Мельник.
"Я закликаю міністра оборони Німеччини Крістін Ламберт відмовитися від цієї блокади та поставити частину з наявних 500 машин Dingo в Україну у вересні", - йдеться у дописі.
Мельник заявляє, що це б врятувало багато життів і не було б "грабунком" Бундесверу.
Нагадаємо, що канцлера Німеччини Олаф Шольц пропонує розподілити між країнами задачі по допомозі Україні.
Раніше Олаф Шольц відмовився передавати танки Україні на її запит. Йдеться, зокрема, про передачу танків Leopard 2.
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