Німеччина зупинила половину енергоблоків АЕС

У Німеччині припинили роботу три з шести атомних електростанцій (АЕС). Решту планується закрити до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як зазначає агентство, 31 грудня три з шести діючих в Німеччині АЕС припинили роботу. Решта атомних станцій - Емсланд, Ізар і Неккарвестхайм - будуть відключені до кінця 2022 року.

Три реактори, які сьогодні були зупинені, запустили в середині 1980-х років. Вони виробляли електроенергію протягом майже чотирьох десятиліть.

Згідно з даними BDEW, шість АЕС виробляли близько 12% електроенергії в Німеччині у 2021 році.