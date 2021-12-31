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Німеччина зупинила половину енергоблоків АЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Німеччині припинили роботу три з шести атомних електростанцій (АЕС). Решту планується закрити до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як зазначає агентство, 31 грудня три з шести діючих в Німеччині АЕС припинили роботу. Решта атомних станцій - Емсланд, Ізар і Неккарвестхайм - будуть відключені до кінця 2022 року.

Три реактори, які сьогодні були зупинені, запустили в середині 1980-х років. Вони виробляли електроенергію протягом майже чотирьох десятиліть.

Згідно з даними BDEW, шість АЕС виробляли близько 12% електроенергії в Німеччині у 2021 році.

Нагадавши, уряд Німеччини прийняв рішення відмовитися від атомної енергетики в 2002 році. Після аварії на АЕС "Фукусіма" в Японії в 2011 році німецька влада підтвердила ці наміри.

Крім того, в планах уряду Німеччини до 2030 року повністю відмовитися від вугілля для виробництва електроенергії.

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ГерманияАЕС