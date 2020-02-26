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Єврокомісія вимагає від країн ЄС представити нацплани боротьби з коронавірусом

Новини » Політика     26.02.2020 - 19:25
Єврокомісія вимагає від країн ЄС представити нацплани боротьби з коронавірусом
Фото: Стелла Кіріакідіс (УНІАН)

Кіріакідіс закликала країни співтовариства утримуватися від неузгоджених дій

Країни Європейського союзу (ЄС) повинні представити Єврокомісії (ЄК) національні плани боротьби з поширенням коронавірусу в Європі. Про це заявила єврокомісар з охорони здоров’я і продовольчої безпеки Стелла Кіріакідіс в ході візиту в Рим, повідомляє CNBC.

Зокрема, вона закликала країни співтовариства утримуватися від неузгоджених дій, включаючи одностороннє введення прикордонного контролю в санітарних цілях усередині зони дії шенгенської угоди.

"Необхідно боротися з недостовірною інформацією про поширення коронавірусу", - додала вона.

Раніше Стелла Кіріакідіс заявляла, що Європа не повинна піддаватися паніці через ситуацію навколо поширення коронавірусу. За її словами, "ситуація викликає занепокоєння, але ми не повинні піддаватися паніці".

Відзначимо, сьогодні в Південній Америці заявили про перший випадок коронавірусу. Зокрема, інфікувався громадянин Бразилії, який повернувся з Італії, де останнім часом зростає кількість випадків зараження.

Також РБК-Україна повідомляло, що перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, були запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Препарат "Фавейлавей", розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення.

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