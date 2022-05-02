Німеччина назвала антисемітські висловлювання Лаврова абсурдом

Уряд Німеччини вважає абсурдною заяву Сергія Лаврова про те, що євреї нібито "найзапекліші антисеміти" . Берлін назвав його слова поширенням російської пропаганди, яка не потребує коментарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта .

"Поширювана Сергієм Лавровим російська пропаганда не потребує коментарів. Це абсурдно", - цитує Гебештрайта France 24.

Нагадаємо, в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset Лавров згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером. В Офісі президента назвали заяву глави російської дипломатії печерним антисемітизмом.

Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що своїми словами Лавров показав глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.

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