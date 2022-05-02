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Німеччина назвала антисемітські висловлювання Лаврова абсурдом

Фото: Сергій Лавров (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Німеччини вважає абсурдною заяву Сергія Лаврова про те, що євреї нібито "найзапекліші антисеміти". Берлін назвав його слова поширенням російської пропаганди, яка не потребує коментарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Гебештрайта.

"Поширювана Сергієм Лавровим російська пропаганда не потребує коментарів. Це абсурдно", - цитує Гебештрайта France 24.

Нагадаємо, в інтерв'ю італійській телекомпанії Mediaset Лавров згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського і порівняв його з Адольфом Гітлером. В Офісі президента назвали заяву глави російської дипломатії печерним антисемітизмом.

Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що своїми словами Лавров показав глибоко вкорінений антисемітизм російських еліт.

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