Німеччина має намір надати Україні додаткову зброю

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт заявила, що бачить "мало подальших можливостей" для надання зброї через Бундесвер.

"Можливості Бундесверу вичерпані. Ми з'ясовуємо, які можливості існують крім цього", - заявила вона.

При цьому міністр підкреслила, що якщо зброя закуповується у німецьких компаній для поставки в Україну, то за це відповідатиме Міністерство економіки, тому що це буде експорт зброї.

Ламбрехт зазначила, що влада подбає, щоб майбутня поставка не стала метою Росії.

"Звичайно, росіяни теж ведуть розвідку, і я не хочу наражати на небезпеку тих, хто здійснює такі перевезення, і не хочу робити ці поставки мішенню", - заявила вона.