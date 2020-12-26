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Німеччина почне загальну вакцинацію від COVID в середині 2021

Берлін, Субота 26 грудня 2020 15:20
Німеччина почне загальну вакцинацію від COVID в середині 2021
Фото: міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (flickr.com hubertburdamedia)
Автор: РБК-Україна

Німеччина планує почати загальну вакцинацію від COVID в середині 2021 року. Вакцинація буде безкоштовною і добровільною.

Про це на прес-конференції заявив міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, передає DW.

За його словами, з 27 грудня почнуть вакцинувати обмежену кількість громадян - літніх старше 80 років і тих, хто живе у будинках престарілих, а також медичний персонал у відділеннях невідкладної допомоги та інтенсивної терапії.

Шпан сподівається, що в 2021 році інші вакцини теж пройдуть сертифікацію, після чого розпочнеться поступова вакцинація інших груп населення. Планується, що щеплення будуть робити в спеціальних центрах, але з часом вакцина стане доступною в кабінетах лікарів.

"Нам знадобиться ще багато терпіння, щоб побороти цю пандемію", - додав Шпан і попередив, що початок вакцинації не означає остаточну перемогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перед початком вакцинації в Німеччині активізувалися шахраї, які вимагають 6 000 євро за безкоштовну вакцину.

Також стало відомо, що вакцину отримали вже всі країни Євросоюзу.

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