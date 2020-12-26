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Германия начнет всеобщую вакцинацию от COVID в середине 2021

Берлин, Суббота 26 декабря 2020 15:20
Германия начнет всеобщую вакцинацию от COVID в середине 2021
Фото: министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (flickr.com hubertburdamedia)
Автор: РБК-Украина

Германия планирует начать всеобщую вакцинацию от COVID в середине 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной.

Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Йенс Шпан, передает DW.

По его словам, с 27 декабря начнут вакцинировать ограниченное количество граждан - пожилых старше 80 лет и тех, кто живет в домах престарелых, а также медицинский персонал в отделениях неотложной помощи и интенсивной терапии.

Шпан надеется, что в 2021 году другие вакцины тоже пройдут сертификацию, после чего начнется постепенная вакцинация других групп населения. Планируется, что прививки будут делать в специальных центрах, но со временем вакцина станет доступной в кабинетах врачей.

"Нам понадобится еще много терпения, чтобы побороть эту пандемию", - добавил Шпан и предупредил, что начало вакцинации не означает окончательную победу.

Напомним, ранее сообщалось, что перед началом вакцинации в Германии активизировались мошенники, которые вымогают 6 000 евро за бесплатную вакцину.

Также стало известно, что вакцину получили уже все страны Евросоюза.

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