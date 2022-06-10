Німеччина з початку року більш ніж в половину збільшила імпорт з Росії, - посол
Німеччина попри війну в Україні продовжує вести торгівлю з Росією. З січня по квітень імпорт з РФ виріс на 60%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Німеччині Андрія Мельника в Twitter.
"Це божевілля. Незважаючи на російську загарбницьку війну, у січні-квітні 2022 року Німеччина збільшила імпорт з Росії на 60%", - зазначив дипломат.
За чотири місяці Берлін заплатив Москві майже 6 млрд євро. Водночас торгівля України з Німеччиною різко скоротилася та впала на 11%.
Es ist verrückt. Trotz dem Angriffskrieg hat Deutschland im Januar-April 2022 seine Importe aus Russland um 60% (!) erhöht und fast 6 Milliarden € mehr nach Moskau überwiesen. Dabei ist der Handel um 11% zurückgegangen pic.twitter.com/tCGVdu8k54— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 10, 2022
Нагадаємо, що Німеччина надасть Україні до 3,5 млн євро для стабільної роботи енергетичної сфери.
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