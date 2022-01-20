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Німеччина та Ізраїль разом ініціюють резолюцію ООН проти заперечення Голокосту

Автор: Ольга Белей

Посол Німеччини в Ізраїлі Сузанні Вазум-Райнер і посол Ізраїлю в Німеччині Джеремі Іссахарофф виступили зі зверненням проти заперечення Голокосту. У четвер, 20 січня, вони ініціюють резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка відкидає і засуджує будь-яке заперечення геноциду єврейського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Посол Німеччини в Ізраїлі Сузанні Вазум-Райнер і посол Ізраїлю в Німеччині Джеремі Іссахарофф виступили зі зверненням проти заперечення Голокосту, оголосивши, що в четвер, 20 січня, вони ініціюють резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка відкидає і засуджує будь-яке заперечення Голокосту", - пише видання.

"Ця резолюція повинна стати знаком надії і мотивації для всіх держав і суспільств, які виступають за різноманітність і толерантність, прагнуть до примирення і розуміють, що пам'ять про Голокост необхідна для запобігання повторення подібних злочинів", - заявили посли Німеччини та Ізраїлю.

За словами дипломатів, заперечення історичних фактів Голокосту - це не тільки атака на жертв винищення і їх нащадків, на євреїв усього світу і на державу Ізраїль, але також і напад "на основну умову мирних суспільств і мирного співіснування в усьому світі".

Тим часом міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок нагадала, що відповідальність за Голокост лежала і на чиновниках МЗС нацистської Німеччини, які "поставили себе на службу злочинам і геноциду нацистського режиму".

"Таким чином, вони стали співучасниками і посібниками несправедливості", - заявила Бербок, додавши, що подібне ніколи не повинно повторитися.

Нагадаємо, саме 27 січня 1945 року радянська армія звільнила нацистський табір смерті в Польщі Аушвіц-Біркенау ("Освенцим"). Цей день відзначається і в Україні - Верховна Рада прийняла постанову про щорічне вшанування Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту 5 липня 2011 року.

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Голокост