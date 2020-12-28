Німеччина не змінить позицію по "Північному потоку-2", попри зміну влади у США

Німеччина не збирається змінювати свою позицію з питання про добудову трубопроводу "Північний потік - 2" на тлі підготовлюваного приходу до влади нової адміністрації в США. У США виступають проти будівництва цього газопроводу.

Про це заявив у інтерв'ю DPA міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, передає DW.

Зазначимо, обраний президент США Джозеф Байден, як і чинний очільник Білого дому Дональд Трамп, виступає проти будівництва газопроводу.

"Федеральний уряд не змінить свого ставлення до "Північного потоку - 2", - зазначив він.

За словами Мааса, проблеми, в оцінках яких Вашингтон і Берлін будуть розходитися, залишаться і надалі.

"Важливо, що ми з центральних стратегічних і геополітичних питань дотримуємося єдиної лінії, перебуваємо по одну сторону", - резюмував він.

Нагадаємо, 11 грудня російський трубоукладач почав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять у територіальних водах Німеччини.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США схвалили військову допомогу Україні та санкції проти "Північного потоку-2". Санкції будуть вводитися за надання кораблів для трубоукладки, а також за послуги по страхуванню проекту.

Крім того, США закликали Німеччину зупинити будівництво "Північного потоку-2". Як заявила тимчасовий повірений у справах США в Німеччині Робін Куінвілл, ЄС і Німеччина повинні накласти мораторій.