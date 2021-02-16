RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Німеччина хоче переконати США відмовитися від санкцій проти "Північного потоку-2"

Автор: Ігор Литвиненко

Німеччина планує переконати Сполучені Штати Америки відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, в Німеччині розглядають можливість застосування механізму, який дозволить німецькій стороні самостійно перекрити газопровід у разі тиску Росії на Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

"Як тільки "Північний потік-2" буде завершений, у нас буде можливість зупинити подачу газу, коли ми будемо вважати це за необхідне. Таким чином, ми можемо отримати зовсім іншу можливість впливати на Росію", - заявив депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Андреас Нік.

В Берліні очікують, що з приходом на пост держсекретаря США Ентоні Блінкена буде скасована санкційна політика щодо "Північного потоку-2". При цьому видання відзначає, що з боку нової адміністрації Білого дому є бажання налагодити відносини з Берліном. Зокрема, США розглядають Німеччину як важливого союзника в питанні протистояння Китаю, переговорів з Іраном і зміни клімату.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Сенаті США закликали нового президента Джо Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2".

Зазначимо, днями в Росії заявили, що "Північний потік-2" добудований на 95%. При цьому в Москві впевнені, що він буде добудовано, незважаючи на санкції з боку США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиГерманияСеверный поток-2Санкції
Читайте також
ЄС може схвалити санкції проти Росії через Навального у березні, - журналіст
Будівництво "Північного потоку-2" відновили після паузи через шторм
Прогноз погоди