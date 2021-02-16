Німеччина хоче переконати США відмовитися від санкцій проти "Північного потоку-2"

Німеччина планує переконати Сполучені Штати Америки відмовитися від санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, в Німеччині розглядають можливість застосування механізму, який дозволить німецькій стороні самостійно перекрити газопровід у разі тиску Росії на Україну.

"Як тільки "Північний потік-2" буде завершений, у нас буде можливість зупинити подачу газу, коли ми будемо вважати це за необхідне. Таким чином, ми можемо отримати зовсім іншу можливість впливати на Росію", - заявив депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Андреас Нік.

В Берліні очікують, що з приходом на пост держсекретаря США Ентоні Блінкена буде скасована санкційна політика щодо "Північного потоку-2". При цьому видання відзначає, що з боку нової адміністрації Білого дому є бажання налагодити відносини з Берліном. Зокрема, США розглядають Німеччину як важливого союзника в питанні протистояння Китаю, переговорів з Іраном і зміни клімату.