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Німеччина і Франція запропонували ускладнити видачу віз жителям Росії замість повної заборони, - Politico

Фото: у Празі вирішать долю віз для жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина і Франція перед зустріччю міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС в Празі на цьому тижні направили лист, в якому пропонують не вводити повну заборону на в'їзд для жителів Росії. Вони вважають, що такий крок, нібито тільки згуртує росіян і відштовхне їх від Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Politico.

Берлін і Париж заявили, що "хочуть зберегти правову базу, яка дозволяє, зокрема, студентам, художникам, вченим, професіоналам - незалежно від того, піддаються вони ризику судового переслідування з політичних мотивів - подорожувати в ЄС".

Обидва уряди застерегли "від далекосяжних обмежень нашої візової політики, щоб не допустити підживлення російського наративу і викликати ненавмисне згуртування навколо Прапора і/або відчуження майбутніх поколінь".

Тим не менш, в столицях підкреслили, що ЄС повинен "підтримувати і розширити наші санкції проти російської політичної, військової та економічної еліти", і назвали фінансову і військову підтримку України "центральним елементом" військової політики ЄС.

Дебати в Празі

Точні контури дебатів на цьому тижні щодо візових обмежень все ще формуються.

За словами кількох джерел, знайомих з планом, міністри з країн, що підтримують широку заборону на туристичні візи, повинні зустрітися перед зустріччю 27 міністрів у Празі. Два дипломати ЄС заявили, що не впевнені в тому, наскільки агресивно ця коаліція може просувати їх позицію протягом тижня.

"Особисто я знаходжу глибоко провокаційним, що російські туристи можуть проводити відпустку в Європі, в той час як українські міста обстрілюються і руйнуються, а в Україні, поки ми говоримо, відбуваються військові злочини", - заявив в інтерв'ю міністр закордонних справ Данії Йеппе Кофод. За його словами, ЄС повинен зайняти "найжорсткішу позицію" щодо віз.

Очікується, що результатом стане угода про припинення дії угоди ЄС з Москвою про спрощення візового режиму, яке роками полегшувало отримання Росією візи в ЄС. Рішення буде являти собою лише "політичну угоду", оскільки зустріч на цьому тижні є просто неофіційною зустріччю.

Нагадаємо, міністри закордонних справ Європейського Союзу на зустрічі в Празі 30-31 серпня можуть домовитися про посилення видачі віз для жителів Росії. Росіяни будуть платити 80 євро замість 35 за візи ЄС, а також зіткнуться з більш тривалою процедурою. Крім міністри почнуть обговорення більш широкої заборони на туристичні візи, хоча згоди з цього приводу немає.

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