Німеччина і Франція побудують заводи з виробництва акумуляторів для електромобілей

Мета проекту - зміцнити індустрію з виробництва акумуляторів для електромобілів

Германия и Франция планируют строительство двух заводов по производству аккумуляторов для электромобилей, которые должны помочь уменьшить зависимость европейских автопроизводителей от азиатских компаний. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, новый франко-германский план сотрудничества в производстве элементов для батарей и аккумуляторов предусматривает строительство двух заводов - одного во Франции и одного в Германии.

По словам Макрона, Франция инвестирует 700 миллионов евро в течение следующих пяти лет в этот проект. Цель проекта - укрепить индустрию по производству аккумуляторов для электромобилей и уменьшить зависимость компаний автопроизводителей из Азии доминируют на этом рынке.

"Проект приведет к строительству двух заводов батарей, одного во Франции и в Германии", - заявил Макрон.

Напомним, компания Nissan Motor заявила о планах инвестировать 60 миллиардов юаней (9,52 миллиарда долларов) в совместное предприятие с китайской компанией Dongfeng Motor Co, планируя до 2022 года представить на рынке Китая более 20 моделей электромобилей.

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