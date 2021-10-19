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Німеччина і Франція вже відмовляли в розширенні нормандського формату за рахунок США, - Лавров

Автор: Юлія Бойко

Німеччина і Франція раніше вже відмовляли в розширенні нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі за рахунок США. Це було ще за державного секретаря Джоні Керрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

"Ще коли Джон Керрі був державним секретарем і приїжджав з черговим візитом до Москви, ми були на прийомі у Путіна. Путін сказав, Ми бачимо, що американці впливають на Україну... може поговорити з Німеччиною і Францією, щоб ви підключилися до нормандського формату? Це було при мені", - зазначив Лавров.

За його словами, Керрі був готовий подумати, якби сторони нормандського формату запросили США.

"Ну і потім ми запитали у німців і французів. Вони сказали "категорично ні", ми повинні працювати у форматі, який був створений, в якому були підписані Мінські домовленості", - додав Лавров.

Він підкреслив, що у США нібито "домінуючий вплив" на президента України Володимира Зеленського, і якщо вони готові підтримати виконання Мінських угод, то "справу можна вирішити дуже швидко".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд в рамках свого візиту в Росію обговорювала можливість залучення Вашингтона до процесу врегулювання ситуації на Донбасі.

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