Німеччина і Франція вже відмовляли в розширенні нормандського формату за рахунок США, - Лавров

"Ще коли Джон Керрі був державним секретарем і приїжджав з черговим візитом до Москви, ми були на прийомі у Путіна. Путін сказав, Ми бачимо, що американці впливають на Україну... може поговорити з Німеччиною і Францією, щоб ви підключилися до нормандського формату? Це було при мені", - зазначив Лавров.

За його словами, Керрі був готовий подумати, якби сторони нормандського формату запросили США.

"Ну і потім ми запитали у німців і французів. Вони сказали "категорично ні", ми повинні працювати у форматі, який був створений, в якому були підписані Мінські домовленості", - додав Лавров.

Він підкреслив, що у США нібито "домінуючий вплив" на президента України Володимира Зеленського, і якщо вони готові підтримати виконання Мінських угод, то "справу можна вирішити дуже швидко".