У Німеччині залізничники вийшли на п'ятиденний страйк: що відбувається

Причиною тому стало те, що профспілка машиністів знову не змогла домовитися з Deutsche Bahn щодо підвищення зарплати.

Вказано, що залізничники вийшли на акцію у ніч з середи на четвер, 2 вересня, цей страйк стане найдовшим в останній серії протестів.

Водночас залізничний концерн Deutsche Bahn вважає, що здатний, під час припинення роботи машиністів, зберегти близько 25% рейсів далекого прямування і 40% рейсів приміських поїздів і міських електричок.

Передумови конфлікту

На початку червня GDL оголосив про провал кількамісячних переговорів щодо поліпшення умов праці залізничників

В свою чергу Deutsche Bahn, що зазнав збитків під час коронакризи, пропонував GDL підвищення заробітної плати у два етапи: на 1,5% з 1 січня 2022 року і на 1,7% з 1 березня 2023 року.

Однак профспілка визнала ці умови недостатніми.

Після чого Deutsche Bahn висунув профспілці нові пропозиції аби запобігти страйку: поступове підвищення зарплати на 3,2%, одноразову виплату "корона-премій" в розмірі до 600 євро.

Проте профспілка, станом на ранок четверга, відкинула цю пропозицію та оголосила про початок страйку.