У Німеччині зареєстрували понад 200 тисяч українських біженців

Міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну поліція зареєструвала 207 742 українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Записуються тільки ті біженці, яких зустрічає федеральна поліція, наприклад, на австрійсько-баварському кордоні, на вокзалах або в поїздах.

Як правило, на внутрішніх кордонах ЄС немає фіксованого прикордонного контролю, і українцям дозволений безвізовий в'їзд - відповідно, можна припустити, що число тих, хто дійсно приїхав, значно вище.

Також не повідомляється, скільки біженців, можливо, відправляться з Німеччини до друзів або родичів в інші країни.