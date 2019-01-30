У Німеччині затримали 3 іракських біженців за підозрою у підготовці теракту

Готувати теракт чоловіки почали в грудні 2018 року
Федеральная прокуратура Германии сообщает, что на севере ФРГ задержали троих иракских беженцев по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт прокуратуры.
Указано, что уроженцев Ирака задержали в ходе рейда на территории федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Двоим из них 23 года, одному - 36 лет.
В прокуратуре отметили, что двое задержанных начали подготовку к совершению теракта в начале декабря 2018 года. Так, один из мужчин скачал из интернета инструкцию по созданию взрывного устройства и заказал взрыватель из Великобритании, однако посылка была перехвачена.
Кроме того, беженцы также начали проводить эксперименты с извлечением пороха из фейерверков.
Указано также, что подозреваемые планировали использовать для нападения огнестрельное оружие, в поиске которого им помогал третий задержанный. В начале текущего года один из них стал посещать уроки вождения, поскольку, как установила прокуратура, задержанные рассматривали вариант использования автомобиля для нападения.
Следствие вместе с тем считает, что конкретную цель для нападения задержанные пока не выбрали. Неизвестно также, были ли иракцы связаны с какой-либо террористической группировкой.
Добавим, издание Der Spiegel со ссылкой на источники следствия уточняет, что мужчины прибыли в Германию осенью 2015 года.
Напомним, в октябре прошлого года спецслужбы Германии предотвратили масштабный теракт, который планировала совершить группировка "Исламское государство".
Как писало РБК-Украина ранее, в конце августа в Берлине по подозрению в подготовке теракта задержали 31-летнего мужчину, гражданина Российской Федерации (РФ).