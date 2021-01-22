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У Німеччині виявили перший випадок "бразильського" штаму COVID

Франкфурт-на-Майн, П'ятниця 22 січня 2021 17:35
У Німеччині виявили перший випадок "бразильського" штаму COVID
Фото: чоловік у масці (freepik.com)
Автор: РБК-Україна

В Німеччині виявили перший випадок зараження "бразильським" штамом коронавірусу. Інфікований прибув у четвер, 21 січня, з Бразилії у Франкфурт-на-Майні.

Про це заявив міністр з соціальних справ землі Гессен Кай Клозе, передає Deutschlandfunk.

Мутація була виявлена за допомогою ПЛР-тест на коронавірус.

Дослідження його проби показали, що мова йде про мутації коронавірусу, поширеною в Бразилії.

Нагадаємо, 15 січня у Великобританії виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу, який був привезений з Бразилії.

Раніше Британія заборонила в'їзд з Португалії, Бразилії і ще 14 країн через виявлення нового штаму коронавірусу з Бразилії.

Додамо, що 31 грудня у Бразилії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу. Дослідження показали зараження британського зразка вірусу.

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