В Німеччині зросла кількість солдат з неонацистськими та расистськими поглядами

Військова контррозвідка Німеччини повідомила парламентську комісію про зростання расизму в армії

Служба військової контррозвідки Німеччини повідомила, що за останні роки значно збільшилась фактична кількість солдат з неонацистськими та расистськими поглядами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

Повідомляється, що представник німецької контррозвідки передав членам парламентської комісії з внутрішніх справ на закритому засіданні інформацію про збільшення фактичної кількості випадків расизму та нацизму в армії.

Лише офіційно у 2018 році через участь у випадках расизму, або неонацистських поглядів з німецької армії було звільнено 4 військослужбовця. У 2017 році їх кількість складала 6. У контррозвідці визнають, що фактична їх кількість була в десять разів більшою. Наразі їм відомо про 450 випадків.

Раніше повідомлялось, що уряд Німеччини продовжив участь своєї армії в миротворчих місіях. Для німецьких солдатів основним є участь у миротворчій місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка", при цьому рішення в Берліні про продовження місії прийнято, незважаючи на недавню заяву президента США Дональда Трампа про можливе часткове виведення американських військ з Афганістану.