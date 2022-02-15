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У Німеччині зіткнулися два потяги: близько 20 постраждалих, є загиблий

Автор: Наталья Скороход

У Німеччині в Мюнхені в результаті лобового зіткнення двох високошвидкісних поїздів загинули і постраждали люди. За останніми даними, 18 осіб отримали травми в результаті аварії, 1 людина загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORF.

Аварія сталася близько 16: 35 біля станції Ебенхаузен-Шефтларн. Причина поки що невідома.

Представник Мюнхенського поліцейського управління Андреас Франкен повідомив, що обидва потяги йшли по маршруту одночасно і зіткнулися лоб в лоб на одній залізничній лінії.

Нагадаємо, що у Польщі з'їхав з дороги і перекинувся автобус. У ньому були громадяни України.

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