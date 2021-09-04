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У Німеччині відбудеться віртуальна зустріч міністрів G20 щодо Афганістану, - Блінкен

Автор: Анна Полисученко

У Німеччині відбудеться віртуальна зустріч міністрів G20 щодо Афганістану. Це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Блінкен сказав, що він очолить зустріч міністрів 20 країн разом з Міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом.

У бесіді з журналістами держсекретар сказав, що його відомство знаходиться в "постійному контакті" з американцями, які все ще знаходяться в Афганістані і хочуть виїхати.

Також він сказав, що США будуть "підтримувати канали зв'язку з талібами з важливих питань".

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