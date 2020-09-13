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У Німеччині є шість варіантів відмови від "Північного потоку-2", - Politico

Німеччина, Неділя 13 вересня 2020 03:58
У Німеччині є шість варіантів відмови від "Північного потоку-2", - Politico
Фото: "Північний потік-2" (facebook.com-oilcapital.ru)
Автор: Артур Родивилов

У Німеччині є шість "ходів", за допомогою яких вона може відмовитися від проєкту "Північний потік-2", дозволивши зробити "брудну роботу»" по відмові іншим. Вона може анулювати видані угоди на будівництво, наполягати на санкціях на рівні Євросоюзу, а також "дозволити" зупинити проєкт США, які раніше вже ввели санкції проти газопроводу.

Про це пише видання Politico.

Згідно з першим варіантом, Берлін може чинити тиск на Федеральне морське та гідрографічне агентство і Регіональне гірське управління Штральзунда, щоб вони відкликали раніше видані дозволи на будівництво.

При цьому вилучення дозволів з політичних причин створить можливість для оператора газопроводу Nord Stream 2 AG подати до суду на Німеччину, а збиток може досягти вартості самого трубопроводу - близько 9,5 млрд євро, вказує Politico.

Як інший варіант видання пропонує Берліну "подивитися", як буде йти судовий процес з неурядовими організаціями, які виступають проти будівництва "Північного потоку-2".

Так, організація Deutsche Umwelthilfe, що подала позов, стверджує, що проєкт несумісний з кліматичними цілями країни, а його будівництво має бути заморожено через можливий вплив проєкту на глобальне потепління.

Ще одним варіантом, продовжує Politico, може стати національне обмеження на імпорт російського газу. Таке обмеження зовнішньої торгівлі можливо, якщо необхідно гарантувати "основні інтереси безпеки", зазначає видання.

Крім того, Німеччина може наполягти на загальних санкціях Євросоюзу або "дозволити" виконати роботу з зупинки проєкту владі США, які послідовно виступають проти його реалізації та взимку поточного року ввели проти нього санкції. Більш того, якщо навіть проєкт буде завершено, його робота може бути ускладнена отриманням ліцензії.

Проєкт "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу по дну Балтійського моря для постачання російського газу до Німеччини. Оператором будівництва виступає компанія Nord Stream 2 AG, єдиним акціонером якої є ПАТ "Газпром".

Нагадаємо, про зупинку будівництва російського газопроводу у ЄС заговорили після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Заходи щодо "Північного потоку-2" хочуть використовувати як важелі тиску на Російську Федерацію у справі Навального.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас розповів, що у Берліні розглядають варіант припинення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Водночас німецький канцлер Ангела Меркель стверджувала, що в ЄС не пов'язують отруєння Навального з припиненням будівництва "Північного потоку-2".

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