В Німеччині в рази збільшили штрафи за перевищення швидкості й порушення ПДР

Законопроєкт набуде чинності пізніше цього місяця. Відтепер, незаконне користування тротуарами, велодоріжками каратиметься штрафом у розмірі 100 євро, замість попередніх 25.

За перевищення обмеження швидкості водії платитимуть щонайменше 70 євро, коли розмір попереднього штрафу становив 35 євро. Сума покарання збільшуватиметься залежно від рівня швидкості. У разі перевищення швидкості в міських районах - розмір штрафу може становити 400 євро.

Зазначається, що законопроєкт передбачає підвищення безпеки на німецьких дорогах й забезпечення захисту для пішоходів й велосипедистів.