У Німеччині протестують проти заборони на старі дизельні авто

На акцію протесту вийшли понад 800 осіб
У німецькому Штутгарті сотні людей вийшли на акцію протесту проти заборони на керування старими дизельними автомобілями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За даними поліції, на акцію протесту вийшли понад 800 осіб.
Як повідомляється, 1 січня влада Штутгарта, який є автопромисловим центром країни, видала масштабну заборону на керування старими дизельними автомобілями.
Зазначається, що заборона спрямована на боротьбу з забрудненням повітря. Проте критики заборони заявляють, що не мають коштів на нові автомобілі.
Крім того, заборони на керування старими дизельними автомобілями були введені у декількох інших містах Німеччини.
Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, розпочалися нові акції антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Правоохоронці затримали майже 30 демонстрантів. В ході сутичок з протестувальниками поліція застосувала сльозогінний газ.
Додамо, що у французькому місті Нант протестувальник відкрив вогонь з пістолету по працівникам поліції, в результаті чого декілька осіб отримали поранення. В результаті стрілянини було поранено двох правоохоронців та журналіста.