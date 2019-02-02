У Німеччині протестують проти заборони на старі дизельні авто

Фото: протести у Німеччині (Associated Press)

На акцію протесту вийшли понад 800 осіб

У німецькому Штутгарті сотні людей вийшли на акцію протесту проти заборони на керування старими дизельними автомобілями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За даними поліції, на акцію протесту вийшли понад 800 осіб.

Як повідомляється, 1 січня влада Штутгарта, який є автопромисловим центром країни, видала масштабну заборону на керування старими дизельними автомобілями.

Зазначається, що заборона спрямована на боротьбу з забрудненням повітря. Проте критики заборони заявляють, що не мають коштів на нові автомобілі.

Крім того, заборони на керування старими дизельними автомобілями були введені у декількох інших містах Німеччини.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 лютого, розпочалися нові акції антиурядових протестів руху "жовтих жилетів". Правоохоронці затримали майже 30 демонстрантів. В ході сутичок з протестувальниками поліція застосувала сльозогінний газ.

Додамо, що у французькому місті Нант протестувальник відкрив вогонь з пістолету по працівникам поліції, в результаті чого декілька осіб отримали поранення. В результаті стрілянини було поранено двох правоохоронців та журналіста.