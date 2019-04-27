У Німеччині прокоментували рішення Трампа про вихід з договору про торгівлю зброєю

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що недавнє рішення Дональда Трампа відкликати підпис США з договору про торгівлю зброєю завдає удару по зусиллям світового співтовариства проводити поліпшення в регулюванні торгівлі зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Ми шкодуємо про рішення президента США Дональда Трампа вийти з угоди про торгівлю зброєю (Arms Trade Treaty, ATT). Дане рішення перешкоджає зусиллям міжнародного співтовариства за більш ефективного регулювання цього питання", - заявив Маас.

Також він додав, що Німеччина буде продовжувати наполягати на посиленні правил у цій сфері.

Відзначимо, напередодні Дональд Трамп заявив про вихід США з міжнародного договору про торгівлю зброєю. На його думку, даний крок спрямований на захист прав американців. Договір діє з 24 грудня 2014 року і ратифікований 83 країнами, в тому числі з Японією, Аргентиною, Мексикою, Австралією, Австрією, Бельгією, Німеччиною, Швецією та іншими. США договір підписали, але не ратифікували.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про необхідність США і РФ позбутися ядерної зброї. Він також доручив співробітникам своєї адміністрації підготувати грунт для нової угоди з Росією і Китаєм про контроль над такими озброєннями.