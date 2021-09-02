У Німеччині стався вибух у житловому будинку, є постраждалі
Фото: у Вехней Баварії стався вибух у житловому будинку (twitter.com/donaukurier)
У Верхній Баварії в місті Рорбах-ан-дер-Ільм стався вибух у житловому будинку. В результаті інциденту постраждали дві людини, ще двоє вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.
За словами представника об'єднаного центру управління в Інгольштадті, після вибуху житловий будинок обрушився і почав горіти.
На місці події знаходяться рятувальні служби, також були запитані собаки для пошуку зниклих людей в завалах.
Також в операції задіяли щонайменше один рятувальний вертоліт.
Allemagne - Germany -— Marto Pirlo (@martopirlo1) September 2, 2021
L'explosion d'une maison tout à l'heure à Rohrbach en Bavière, entre Ingolstadt et Munich, a fait 2 blessés et 2 disparus. L'intervention est toujours en cours.
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