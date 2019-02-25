У Німеччині проходять страйки з вимогою підвищити зарплати бюджетникам

Страйки проходять в Гамбурзі, Єні, на півночі і півдні федеральної землі Баден-Вюртемберг і в Шлезвіг-Гольштейн

В Германии в понедельник, 25 февраля, проходят демонстрации бюджетников, которые требуют повысить зарплату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Акции проходят в Гамбурге, Йене, на севере и юге федеральной земли Баден-Вюртемберг и в Шлезвиге-Гольштейне. В Северный-Рейн-Вестфалия к забастовке присоединились сотрудники больниц в Ахене, Бонне, Дюссельдорфе, Эссене и Кельне.

Сообщается, что забастовках могут участвовать все госслужащие, кроме чиновников, составляющих около трети всех бюджетников. В связи с демонстрациями закрыты многие детские сады, отменены некоторые занятия в школах и университетах. В последующие дни к акциям планируют присоединиться госслужащие в Дюссельдорфе, Нюрнберге, Саарбрюккене (26 февраля), а также Бремене, Нижней Саксонии, Эрфурте и Шверине (27 февраля).

Добавим, что забастовки приурочены к третьему раунду переговоров между Объединением госслужащих Германии и земельными правительствами, который пройдет 28 февраля и 1 марта в Потсдаме. DBB требует, в частности, повысить зарплаты бюджетникам на 6% или минимум на 200 евро и на 100 евро.

Напомним, в Берлине 15 февраля работники общественного транспорта устроили забастовку, из-за чего парализовано движение трамваев, метро и большинства автобусов.