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У Німеччині закликали створити новий договір про ракети

Новини » Політика    20.04.2019 - 11:46
У Німеччині закликали створити новий договір про ракети
Фото: Генерал Збройних сил Німеччини Еберхард Цорн (dpa)

Німецький генерал вважає, що в нового договорі повинно бути більше учасників

Генерал Збройних сил Німеччини Еберхард Цорн закликав створити новий договір про контроль за озброєнням, який би замінив договір про ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на haz.de.

За словами Цорн, в новому договорі про контроль за озброєнням повинна бути більша кількість учасників ніж в договорі про ракети середньої і малої дільності. Генерал впевнений, що нова угода могла б стати заміною договору про ракети.

"Я занепокоєний ти, що буде з ракетами середньої дальності, якщо цей договір буде втрачено повністю. Я думаю, що потрібно встановити новий режим контролю над озброєнням. Потрібно закликати всіх: Росію, США, Китай", - заявив він.

 Нагадаємо, раніше у Швейцарії відбулося засідання Двосторонньої консультативної комісії по виконанню Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь за участі Росії та Сполучених Штатів. Подробиць зустрічі не повідомлялось.

Раніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас закликав США і РФ зберегти Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3), строк дії якого закінчується в 2021 році.

Нагадаємо, 11 листопада член Палати представників від Вайомінгу Ліз Чейні, яка є одним з авторів, заявила, що в конгресі представлений законопроект, що забороняє продовжувати договір про скорочення наступальних озброєнь.

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