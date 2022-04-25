У Німеччині закликали соціал-демократів виключити Шредера з партії

Крім того, глава уряду СРВ зажадав виробити новий регламент, який повинен чітко встановити, що фінансове забезпечення ексканцлерів, а також колишніх федеральних президентів може бути передбачено тільки в тому випадку, якщо їм не надходять кошти від інших держав.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц вже закликав Шредера піти у відставку з постів в російських державних енергетичних компаніях.

Зазначимо, що Шредер з 2017 року очолює наглядову раду директорів державної нафтової компанії "Роснафта". Крім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік", а також займає аналогічну посаду в Nord Stream 2 AG - операторі газопроводу "Північний потік-2".

На початку лютого стало відомо, що Герхард Шредер висунутий до складу ради директорів російського державного концерну "Газпром".

Після чого Союз німецьких платників податків і депутати Бундестагу закликали Шредера відмовитися від офісу і співробітників в Берліні, які довічно надаються колишнім главам уряду ФРН коштом платників податків.