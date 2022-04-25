У Німеччині закликали соціал-демократів виключити Шредера з партії

Прем'єр-міністр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія (СРВ) Хендрік Вюст вимагає від керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) виключити з партії колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера після його інтерв'ю The New York Times, де він заявив, що не шкодує про свою позицію по відношенню до Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Крім того, глава уряду СРВ зажадав виробити новий регламент, який повинен чітко встановити, що фінансове забезпечення ексканцлерів, а також колишніх федеральних президентів може бути передбачено тільки в тому випадку, якщо їм не надходять кошти від інших держав.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц вже закликав Шредера піти у відставку з постів в російських державних енергетичних компаніях.
Зазначимо, що Шредер з 2017 року очолює наглядову раду директорів державної нафтової компанії "Роснафта". Крім того, він є головою комітету акціонерів компанії Nord Stream AG, оператора газопроводу "Північний потік", а також займає аналогічну посаду в Nord Stream 2 AG - операторі газопроводу "Північний потік-2".
На початку лютого стало відомо, що Герхард Шредер висунутий до складу ради директорів російського державного концерну "Газпром".
Після чого Союз німецьких платників податків і депутати Бундестагу закликали Шредера відмовитися від офісу і співробітників в Берліні, які довічно надаються колишнім главам уряду ФРН коштом платників податків.
Нагадаємо, Шредер в інтерв'ю The New York Times заявив, що не шкодує про свою позицію стосовно РФ, попри російську агресію в Україні. При цьому, він не бачить своєї провини в колишніх проросійських настроях Берліна.
Раніше Олаф Шольц зазначив, що ембарго на російський газ не покладе край війні проти України.
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