RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині закликали до переговорів про вільну торгівлю ЄС і США на тлі російської кризи

Фото: міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер закликав до нових переговорів щодо Угоди про вільну торгівлю між Європейським союзом і США. Це має пожвавити дискусії, зупинені колишнім президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трамп припинив переговори щодо так званого трансатлантичного торговельного та інвестиційного партнерства (ТТІП) і замість цього вів ряд торгових суперечок з ЄС.

"Ми повинні відновити переговори про трансатлантичну угоду про вільну торгівлю. Особливо зараз, в умовах (російської) кризи, стає ясно, наскільки важлива вільна торгівля з партнерами по всьому світу, які поділяють наші цінності", - сказав міністр фінансів найбільшої в Європі економіки виданню Handelsblatt.

Неясно, якою мірою такі переговори підтримуються в Європі. В останні роки одні чиновники висловлювалися за відновлення, інші були більш обережні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиГермания