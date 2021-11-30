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У Німеччині визнали конституційними жорсткі заходи проти COVID-19

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Німеччина, Вівторок 30 листопада 2021 15:40
У Німеччині визнали конституційними жорсткі заходи проти COVID-19 Фото: У Німеччині визнали конституційними жорсткі заходи проти COVID-19 (Niels Wenstedt / BSR Agency / Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Комендантська година і закриття шкіл у Німеччині були сумісними з положеннями Основного Закону. До такого висновку у вівторок, 30 листопада, прийшов Федеральний конституційний суд Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"Комендантська година в нічні години, обмеження контактів, тимчасове закриття шкіл і відмова від викладання в класах були співмірні ситуації, що склалася на той момент з пандемією. Даний підхід в цілому створив умови, за яких захист життя і здоров'я, а також підтримання функціонуючої системи охорони здоров'я відповідали суспільним інтересам", - пише видання.

Однак на цьому судові розгляди в Німеччині ще не закінчилися. У майбутньому німцям буде необхідно ще вирішити, наскільки доцільними були закриття торгових точок і заборона на особисту присутність на культурних заходах.

Варто відзначити, що в числі позивачів були численні депутати Бундестагу від Вільної демократичної партії.

Нагадаємо, 21 квітня Бундестаг прийняв поправки в 4-й Закон Про захист від інфекцій, згідно з яким уряд зміг запустити загальнонаціональне "екстрене гальмування".

За внесення змін до Закону Про захист населення від інфекційних хвороб проголосували 21 квітня 342 депутати, 250 були проти, ще 64 утрималися.

"Екстрене гальмування" передбачало більш суворі правила для регіонів, в яких семиденна захворюваність коронавірусом перевищувала 100 випадків на 100 тисяч населення протягом трьох днів поспіль.

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