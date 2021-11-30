В Германии признали конституционными жесткие меры против COVID-19

Комендантский час и закрытие школ в Германии были совместимы с положениями Основного закона. К такому выводу во вторник, 30 ноября, пришел Федеральный конституционный суд Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"Комендантский час в ночные часы, ограничения на контакты, временное закрытие школ и отказ от преподавания в классах были соразмерны сложившейся на тот момент ситуации с пандемией. Данный подход в целом создал условия, при которых защита жизни и здоровья, а также поддержание функционирующей системы здравоохранения отвечали общественным интересам", - пишет издание.

Однако на этом судебные разбирательства в Германии еще не закончились. В будущем немцам предстоит еще решить, насколько целесообразными были закрытие торговых точек и запрет на личное присутствие на культурных мероприятиях.

Стоит отметить, что в числе истцов были многочисленные депутаты бундестага от Свободной демократической партии.