У Німеччині застосували перші заборони для дизельних авто

У Гамбурзі ввели нові дорожні обмеження

В Гамбурзі вранці у четвер, 31 травня, набрали чинності перші в ФРН заборони для автомобілів з дизельними двигунами. Про це повідомляє німецьке видання DW.

Зокрема, повідомляється, що заборони введені на двох ділянках магістральної траси в районі Альтона. Один з ділянок має протяжність в 580 метрів, інший - в 1,6 км.

В одному з випадків заборона поширюється лише на вантажівки, що не відповідають екологічному стандарту Євро-5, а в іншому - і на легкові автомобілі нижче стандарту Євро-6.

Поліція Гамбурга на першому етапі буде інформувати автомобілістів про введені обмеження і здійснювати вибіркові перевірки транспорту. Після перехідного періоду, за порушення стягуватимуться штрафи в розмірі 25 євро для легкових і 75 євро - для вантажних автомобілів.

Крім того, для жителів, які проживають в районі даних ділянок, передбачені винятки, а для інших - об'їзні шляхи.

Влада Гамбурга ввели перші обмеження на дизельні автомобілі після того, як в лютому Федеральний адміністративний суд у Лейпцизі дозволив містах і комунам вводити відповідні заборони в цілях зниження вмісту окису азоту в повітрі.

Екологічні організації, однак, розцінили дії гамбурзьких влади як суто символічний крок.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Гамбурзі в кінці травня першим серед німецьких міст вводять ограничения на в'їзд автомобілів з дизельними двигунами.