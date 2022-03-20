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У Німеччині попередили про загрозу світової економічної кризи через війну в Україні

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Берлін, Неділя 20 березня 2022 12:01
У Німеччині попередили про загрозу світової економічної кризи через війну в Україні Фото: глава Асоціації німецьких профспілок Райнер Хоффман (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Асоціації німецьких профспілок Райнер Хоффман заявив, що війна в Україні може призвести до світової економічної кризи. Він закликав вжити заходів як на національному, так і на європейському рівні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Funke.

"Чим довше продовжуватиметься ця війна, тим масштабнішими будуть наслідки. Ми повинні використовувати всі засоби, щоб запобігти кризі світової економіки", - сказав Хоффман.

Він запропонував вжити заходів як на національному, так і на європейському рівні.

"У площині ЄС слід створити новий фонд відновлення, як під час пандемії, з випуском європейських облігацій для фінансування", - додав Хоффман.

Зазначимо, війна в Україні викликала різке підвищення світових цін на молоко. Збройний конфлікт гальмує постачання кормів і добрив для корів.

Нагадаємо, німецькі супермаркети зіткнулись з дефіцитом соняшникової олії. Усе через побоювання, що війна в Україні може призвести до перебоїв з поставками.

Також повідомлялося про те, що війна в Україні може повторно спровокувати кризу мікрочіпів у світі.

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