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У Німеччині оштрафували збройову компанію на 3,7 млн євро

Новини » Політика    21.02.2019 - 20:47
У Німеччині оштрафували збройову компанію на 3,7 млн євро
Фото: Heckler & Koch (flickr.com)

Компанія поставила майже 5000 штурмових гвинтівок G36

Суд у Німеччині призначив умовні терміни позбавлення волі двом колишнім працівникам фірми-виробника зброї Heckler & Koch і оштрафував фірму на 3,7 млн євро за незаконні поставки зброї до Мексики. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Компанія поставила майже 5000 штурмових гвинтівок G36. Обмеження експорту зброї Німеччиною діє на такі мексиканські штати, як Чіапас, Чіуауа і Герреро, які виснажені вбивствами та викраденнями.

Нагадаємо, Німеччина і Франція ведуть переговори про спільні процедури ліцензування експорту оборони. Також зазначається. що Німеччина та Франція у січні підписали оборонну угоду, спрямовану на регулювання експорту озброєнь до третіх країн.

Підписи під документом також поставили міністри закордонних справ двох країн. Згідно з новим договором, сторони погодили поглиблення співпраці майже у 15 сферах, при цьому до реалізації узгодженої програми планується приступити негайно.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель підпишуть новий договір про співпрацю та інтеграції 22 січня 2019 року.

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