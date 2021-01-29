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У Німеччині пояснили, чому не відмовляються від "Північного потоку-2"

Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" перебуває на фінішній прямій. Блокування будівництва газопроводу зараз є політично невірним для Німеччини з двох причин.

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Про це заявив німецький депутат від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), представник комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Родеріх Кізеветтер в інтерв'ю Deutsche Welle.

"По-перше, уряду ФРН доведеться виплачувати величезні компенсації. По-друге, це стане порушенням договору", - пояснив політик.

Він додав, що газопровід "Північний потік-2" забезпечить Німеччині більше впливу на Росію.

"В тому випадку, якщо проект буде добудований, а закупівлі газу будуть ув'язані з питанням політики Росії в мінському процесі, в питаннях сходу України та Криму, дії Росії в Сирії та Лівії, в питаннях розслідування отруєнь Скрипалів, замовного вбивства в Берліні або отруєння Навального", - наголосив Кізеветтер.

Нагадаємо, новий очільник ХДС заявляв, що підтримує позицію офіційного Берліну щодо будівництва "Північного потоку-2".

Додамо, у Польщі допускали блокування будівництва "Північного потоку-2", але не Німеччиною.

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