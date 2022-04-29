RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччині потрібно бути готовою до раптового припинення поставок газу з РФ, - Шольц

Олаф Шольц (Фото: ocdn.eu)
Автор: Константин Широкун

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна повинна готуватися до одностороннього припинення постачання газу з боку Росії. Німеччина вже сьогодні готується до такої можливості, тому що ніхто не може припустити, як поводитиметься Володимир Путін надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"До цього потрібно бути готовим. Ми вже були перед початком війни та знаємо, що повинні робити", - заявив Шольц. Канцлер Німеччини прокоментував можливе відключення країни від постачання російського газу в ході візиту до Японії.

Шольц також припустив, що західні санкції не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню, засноване на територіальних придбаннях. На його думку, тільки повне виведення військ Російської Федерації з України може зробити можливим зняття санкцій.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия