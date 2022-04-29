Німеччині потрібно бути готовою до раптового припинення поставок газу з РФ, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц попередив, що країна повинна готуватися до одностороннього припинення постачання газу з боку Росії. Німеччина вже сьогодні готується до такої можливості, тому що ніхто не може припустити, як поводитиметься Володимир Путін надалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"До цього потрібно бути готовим. Ми вже були перед початком війни та знаємо, що повинні робити", - заявив Шольц. Канцлер Німеччини прокоментував можливе відключення країни від постачання російського газу в ході візиту до Японії.

Шольц також припустив, що західні санкції не припиняться, якщо Росія запропонує припинення вогню, засноване на територіальних придбаннях. На його думку, тільки повне виведення військ Російської Федерації з України може зробити можливим зняття санкцій.