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У Німеччині після повені знайшли кілька сотень кілограмів боєприпасів часів Другої світової

Автор: Анна Полисученко

У Німеччині після повені знайшли кілька сотень кілограмів боєприпасів часів Другої світової. Серед небезпечних знахідок переважають патрони, гранати і піротехніка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DPA.

Недавні повені винесли на поверхню землі 350 кілограмів боєприпасів.

22 знахідки зроблені в долині притоки Рейну-річки Ар на території Північного Рейну-Вестфалії. Цей регіон особливо постраждав від повеней.

У місцевій службі знешкодження боєприпасів заявили, що всі небезпечні знахідки знищені.

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