У Німеччині знайшли мертвим підозрюваного в стрілянині в кальян-барах

Імовірний організатор стрілянини в німецькому місті Ханау знайдений мертвим в своєму будинку. Про це повідомляє РБК-Україна сі посиланням на Twitter поліції федеральної землі Гессен.

Поруч з ним виявлено ще одне тіло.

"Імовірний злочинець був знайдений без ознак життя за адресою свого проживання у Ханау. Крім того, поліцейський спецназ знайшов там ще одне тіло", - повідомили в поліції.

У поліції також зазначили, що у них немає даних про наявність інших нападників.

Нагадаємо, в німецькому місті Ханау недалеко від Франкфурта невідомий відкрив стрілянину в двох кальян-барах. В результаті події щонайменше вісім людей загинули, п'ять серйозно постраждали.

Раніше в Берліні в результаті стрілянини один людина загинула, ще четверо отримали поранення. У заяві прес-секретаря поліції мовиться, що інцидент стався в п'ятницю, 14 лютого, в берлінському районі Кройцберг біля концертно-спортивного залу Темподром, де проходило турецьке комедійне шоу Güldür Güldür Show.

Також РБК-Україна повідомляло, що на Кіпрі, в курортному місті Айя-Напа, невідомий відкрив вогонь з автомата по кафе, в результаті чого постраждали четверо людей. За даними поліції, метою був відомий бізнесмен, який покинув заклад за 15 хвилин до стрілянини.