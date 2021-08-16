У Німеччині почали щеплювати третьою дозою COVID-вакцини

Вказано, що третю бустерну дозу вакцини пропонуватимуть мешканцям будинків для літніх людей, особам, що потребують догляду, та людям від 80 років.

Ще однією передумовою для отримання третього щеплення є мінімальний строк у шість місяців, який має минути після другої вакцинації.

Водночас уряди федеральних земель Німеччини ще погодилися розпочати щеплення третьою дозою вакцини з вересня цього року.

Зазначено, що у багатьох регіонах країни ще тривають заходи з підготовки до кампанії з вакцинації.

Разом з тим, голова німецької Постійної комісії з вакцинації (STIKO) при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс стримано відреагував на ці плани, він вакцинацію третьою дозою у вересні передчасною, але не шкідливою.