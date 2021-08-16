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У Німеччині почали щеплювати третьою дозою COVID-вакцини

Автор: Марія Кучерявець

У Баварії розпочали вакцинацію від коронавірусу третьою дозою. Щеплення отримують особи, які належать до групи ризику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Вказано, що третю бустерну дозу вакцини пропонуватимуть мешканцям будинків для літніх людей, особам, що потребують догляду, та людям від 80 років.

Ще однією передумовою для отримання третього щеплення є мінімальний строк у шість місяців, який має минути після другої вакцинації.

Водночас уряди федеральних земель Німеччини ще погодилися розпочати щеплення третьою дозою вакцини з вересня цього року.

Зазначено, що у багатьох регіонах країни ще тривають заходи з підготовки до кампанії з вакцинації.

Разом з тим, голова німецької Постійної комісії з вакцинації (STIKO) при Інституті імені Роберта Коха Томас Мертенс стримано відреагував на ці плани, він вакцинацію третьою дозою у вересні передчасною, але не шкідливою.

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ГерманияКоронавірусВакцинація