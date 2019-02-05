У Німеччині почався страйк сталеварів

Сотні працівників сталеливарної промисловості вимагають підвищення зарплати і додаткової допомоги

В Германии сотни работников сталелитейной промышленности на северо-западе страны в понедельник, 4 февраля, начали серию забастовок с требованием повышения зарплат по призыву профсоюза IG Metall. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации издания, на предприятии Thyssenkrupp в Дортмунде на работу не вышли 350 работников.

Согласно IG Metall, во вторник ожидаются дальнейшие забастовки на других заводах предприятия.

"Рабочие рассержены и негодуют из-за неготовности работодателя пойти им навстречу", - заявил региональный руководитель профсоюза IG Metall в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Кнут Гислер.

По его словам, рабочие готовы и дальше бороться за свои требования, а до следующего раунда переговоров, запланированного на 18 февраля 2019 года, в стачках примут участие около 1000 человек.

Отмечается, что во вторник, 5 февраля, ожидается проведение протестной демонстрации на предприятии Thyssenkrupp в Бохуме, митинга рабочих перед входными воротами завода Thyssenkrupp в городе Кройцталь-Айхен, а также акция протеста на предприятии ArcelorMittal в Дуйсбурге.

В последующие недели забастовки сталеваров должны пройти в Бремене, Нижней Саксонии и Гессене.

Профсоюз IG Metall требует повысить 72 тыс. работников сталелитейной промышленности на северо-западе Германии месячную зарплату на шесть процентов и одобрить выплату им дополнительного отпускного пособия в размере 1800 евро.

Напомним, 4 февраля в аэропорту Гамбурга (Германия) прошла предупредительная забастовка наземного персонала, из-за которой отменили по меньшей мере 74 рейса.