У Німеччині на маршрут вийдуть самокеровані автобуси

Фото: самоврядний електричний автобус (twitter.com TheLocalGermany)

У місті Монгайм-на-Рейні восени 2019 року повинні вийти на маршрут самокеровані електричні автобуси

В німецькому місті Монгайм-на-Рейні восени 2019 року повинні вийти на маршрут самокеровані електричні автобуси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що адміністрація Монгайм-на-Рейні у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія планує запустити в експлуатацію маршрут громадського транспорту з самокерованими автобусами.

Бургомістр Даніель Ціммерманн заявив, що автобуси мають курсувати між старим містом і головним вокзалом. Протяжність лінії складе близько двох кілометрів.

Самокеровані автобуси будуть невеликими за розміром - вони розраховані максимум на 11 пасажирів. Крім того, чотириметрові автобуси з електричним приводом двигуна будуть повністю автоматизовані. Втім, в салоні буде знаходитися оператор транспорту, який зможе натиснути спеціальну кнопку у разі надзвичайної ситуації.

Вартість проекту становить 2,1 млн євро, 90% з яких профінансує федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія.

Нагадаємо, раніше у Берліні пройшла страйк працівників громадського транспорту, з-за чого було паралізовано рух трамваїв, метро і більшості автобусів.