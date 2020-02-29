У Німеччині коронавірусом заразилися чотири дитини

У федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія на заході Німеччини підтверджені чотири випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 серед дітей. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що всі чотири дитини є вихованцями дитсадка в окрузі Хайнсберг, одна з виховательок якого захворіла спричиненою коронавірусом пневмонією COVID-19. Зокрема, всі хворі діти знаходяться в задовільному стані, у них лише легкі симптоми простудного захворювання.

В цілому даний дитячий сад відвідують 114 дітей, 100 з них перевірили на наявність коронавируса. Ще 14 дітей, за попередніми даними, батьки не привезли для проведення добровільного тесту. Таким чином в цілому число пацієнтів з коронавірусом в Хайнсберг зросло до 60.

Крім того, коронавірус підтверджений у вихователя групи подовженого дня в одній з початкових шкіл Бонна. 23-річний чоловік з легкими симптомами захворювання знаходиться під домашнім карантином. Школа, в якій навчаються близько 185 дітей, закрита на два тижні, школярів тестують на наявність коронавіруса.

Також 29 лютого стало відомо про ще один випадок зараження коронавірусом в Північному Рейні - Вестфалії. У місті Люденшайд збудник виявлений у вчителя корекційної школи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Німеччині знову зросла кількість заражених коронавірусів COVID-19.