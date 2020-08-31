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У Німеччині Конституційний суд заборонив розбивати табір противникам COVID-обмежень

Берлін, Понеділок 31 серпня 2020 04:32
У Німеччині Конституційний суд заборонив розбивати табір противникам COVID-обмежень
Фото: протести в Берліні (twitter.com/ArturKaminsky)
Автор: Инна Собора

Табір вважають загрозою безпеки людей

Конституційний суд (КС) Німеччини в неділю, 30 серпня, заборонив влаштовувати в Берліні табір учасникам акцій проти карантину через COVID-19. Табір планували розбити з 30 серпня по 14 вересня.

Про це пише Deutsche Welle.

Своїм рішенням судді в Карлсруе погодилися з рішенням вищого адміністративного суду федеральних земель Берлін і Бранденбург, розцінивши передбачуваний табір як пряму загрозу громадській безпеці через недотримання учасниками встановлених заходів з протидії інфекції.

КС не вважає, що рішення порушує право на свободу зібрань. Судді постановили, що в умовах пандемії коронавіруса заборона зібрань може бути використана для захисту від загрози заражень, якщо немає більш м'яких заходів.

Нагадаємо, 30 серпня в Берліні тисячі людей вийшли на марш протесту проти карантину в Німеччині. Правоохоронці попереджали, що ігнорування епідемічних вимог учасниками акції може привести до її розгону.

За різними даними, участь в антикарантинній акції протесту взяли від 20 до 40 тисяч осіб.

РБК-Україна писало, що в Берліні під час акції протесту проти карантинних обмежень правоохоронці затримали близько 300 осіб.

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