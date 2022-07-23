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У Німеччині не виключають, що кругові постачання танків Україні провалилися

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина не виключає, що домовленості про кругові постачання танків Україні не спрацювали. Проте Берлін шукає альтернативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок в інтерв'ю Bild.

"Якщо цей шлях був неправильним, то ми повинні обміркувати ситуацію і подивитися, як ми можемо активно сприяти іншим чином", - заявила вона.

За її словами, обмін технікою ініціювали, оскільки в той момент це здалося найкращим та найшвидшим варіантом допомоги. Після того, як постачання затрималося, уряд Німеччини почав розбиратися у ситуації.

Водночас вона відреагувала на слова президента Польщі Анджея Дуди, який звинуватив Берлін у затримках.

"У подібній ситуації ніхто не обманюватиме своїх європейських сусідів. Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч", - сказала Бербок.

Глава МЗС додала, що Німеччина зараз не може передати бронетранспортери, яких немає у Бундесвера, проте може доставити негайно інші види техніки.

Кругові постачання танків Україні

Нагадаємо, що наприкінці квітня Німеччина погодила передачу Україні важких і складних систем озброєнь у рамках кругових поставок. На той момент передати радянську техніку погодилися Чехія, Греція та Польща. Берлін своєю чергою мав компенсувати передане озброєння сучасними моделями.

У травні польський президент Анджей Дуда звинуватив Німеччину у порушенні обіцянок. Варшава вимагала надати їй замість танків Т-72 найсучасніші німецькі танки Leopard 2 A7.

Уряд Німеччини зазначив, що Бундесвер має такі танки лише в обмеженій кількості, а інші на підході.

Раніше ми повідомляли, що Німеччина готується передати Україні систему ППО "IRIS-T". Поки що вона ще знаходиться на стадії виробництва.

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