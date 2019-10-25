У Німеччині не мають точних дат нормандської зустрічі

У Німеччині поки не мають точних дат проведення зустрічі у нормандському форматі щодо вирішення ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами представниці федерального уряду Ульріке Деммер, Берлін не відмовляється від планів з підготовки до нормандського саміту за участі представників України, Німеччини, Франції та Росії.

"Так, само собою (саміт готується - ред.)", - заявила вона.

Однак Деммер додала, що не може назвати точні терміни проведення зустрічі у нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в даний момент підготовка до зустрічі у нормандському форматі призупинена у зв'язку з запитами однієї зі сторін. Тоді ж Пєсков додав, що поки немає жодних визначених термінів проведення нормандського саміту.

Також РБК-Україна писало, що під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель російський поезидент Володимир Путін висунув ряд вимог щодо саміту в нормандському форматі. Зокрема, Путін наполягає на імплементації "формули Штайнмайєра" в українське законодавство, а також на розведення сил на Донбасі.