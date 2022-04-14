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У Німеччині не готові надати Україні всі види зброї, яку має Бундесвер

Фото: у Німеччині не готові надати Україні всі види зброї, яку має Бундесвер (wikipedia)
Автор: Марія Кучерявець

У Німеччині не можуть надати Україні всі види озброєнь, які має Бундесвер. Оскільки треба вивчити, яку саме зброю українська сторона може використати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

"Ми не можемо просто постачати все, що десь є у якоїсь фірми (оборонного концерну - ред.). Можливо ми можемо більше робити в рамках кооперації з партнерами по НАТО. Треба вивчити, що українська сторона була б здатна використати.", - заявила уповноважена Бундестагу з питань оборони Єва Хегль.

Вона наголосила, потрібно зробити все, щоб підтримати Україну, починаючи з санкцій, угод щодо імпорту енергоносіїв і закінчуючи постачанням озброєнь та гуманітарною допомогою.

"У питанні постачання зброї ми робимо більше, ніж обговорюється під час суспільної дискусії", - додала Хегль.

Нагадаємо, нещодавно правляча коаліція в Німеччині погодила поставки важких озброєнь для України.

Раніше повідомлялося, що німецький оборонний концерн готовий поставити Україні до 50 танків і 60 БМП.

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