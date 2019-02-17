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У Німеччині евакуювали з потяга близько 700 людей через знайдену зброю

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 05:59
У Німеччині евакуювали з потяга близько 700 людей через знайдену зброю
Ілюстративне фото: потяг ICE (uk.wikipedia.org)

Прибиральник потяга під час руху виявив у туалеті пістолет

У Німеччині з високошвидкісного потяга (ICE), який прямував з Дортмунда до Мюнхена у суботу, 16 лютого, евакуювали близько 700 людей через виявлену в ньому зброю. Про це повідомив речник федеральної поліції у Франкфурті, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що прибиральник потяга під час руху виявив у туалеті пістолет, через це потяг зупинили на станції аеропорту Франкфурта та усіх пасажирів змусили звільнити вагони.

Потяг оглянули за допомогою собак, яких використовують для пошуку вибухівки, згодом у поліції повідомили, що інших небезпечних предметів у поїзді не виявили.

Пістолет виявився незарядженим, поки невідомо, хто залишив його у туалеті.

Більшість евакуйованих пасажирів із певним запізненням продовжити поїздки іншими потягами.

Нагадаємо, у січні співробітники служб безпеки евакуювали 500 осіб з поїзда на вокзалі Франкфурта-на-Майні (Німеччина) після надходження інформації про можливу загрозу вибуху. 

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