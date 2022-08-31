ua ru
Ср, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Німеччині двох високопоставлених чиновників підозрюють у роботі на РФ, - Die Zeit

Новость на русском →
Берлін, Середа 31 серпня 2022 15:46
У Німеччині двох високопоставлених чиновників підозрюють у роботі на РФ, - Die Zeit Фото: у Німеччині двох високопосадовців підозрюють у роботі на РФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Двоє співробітників німецького Міністерства у справах економіки та захисту клімату могли працювати на Росію і просувати інтереси країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

За інформацією видання, кілька довірених осіб віце-канцлера, міністра економіки ФРН Роберта Хабека під час вивчення внутрішніх документів по "Північному потоку - 2", рівню заповнення газових сховищ і в звіті про безпеку поставок Німеччини натрапили на невідповідності. Вони пов'язані з тим, що аргументація в перерахованих вище документах відображала позицію не німецького уряду, а Росії.

Довірені особи Хабека вже звернулися до Федерального відомства з охорони конституції Німеччини (BfV) з проханням розглянути їх підозри.

У Die Zeit відзначають, що в разі підтвердження інформації про роботу високопоставлених чиновників Німеччини на РФ в країні спалахне політичний скандал. Якщо ж підозри виявляться помилковими, то це сильно вплине на репутацію Хабека.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кілька німецьких депутатів підозрюються в розкритті секретних подробиць про масові вбивства мирних українців у Бучі. Прокуратура Німеччини почала розслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Міністерство економіки Германия Північний потік-2
NEWS
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли у Кабміні
DAILY
Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок
Ростислав Шаправськийголовний редактор Данило Гетманцев: Знизити чи скасувати податки? Два питання: яка мета і за чий рахунок